На КПВВ «Гнутово» растет поток людей, – ОБСЕ. Новости

На КПВВ «Гнутово» пассажиро-транспортное движение после реконструкции стало более интенсивным. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что пассажиро-транспортный поток через контрольный пункт въезда-выезда в Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя) был интенсивнее обычного в связи с недавним переоборудованием КПВВ (в том числе новыми кабинами, навесными конструкциями и асфальтовым покрытием) на подконтрольной правительству стороне.

По их наблюдениям, примерно 100 автомобилей и ориентировочно 45 пешеходов ожидали в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, при этом пассажиро-транспортный поток в противоположном направлении зафиксирован не был.

Напомним, что КПВВ «Гнутово» был закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производился. Работы по обустройству планировали закончить до 8 апреля.

Читайте также: