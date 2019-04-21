Прифронтовое Гранитное: Жизнь и выборы несмотря на войну (Фото). Новости

Название села Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) часто звучит в боевых сводках украинских военных на Донбассе. Оно фактически находится вдоль линии фронта в Донецкой области. Несмотря на это, очередные выборы президента Украины в 2019 году здесь были организованы. Фоторепортаж, как сегодня выглядит Гранитное, опубликовало «Радио Свобода».

Так, Гранитное расположено недалеко от города Волновахи. Населенный пункт стоит на правом берегу реки Кальмиус, которая сейчас фактически является линией разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частями Донетчины. Въезд в Гранитное возможен только через блокпосты.

Дорога в село с обеих сторон покрыта минными полями, которые медленно разминируют. Некоторые из разминированных полей уже были засеяны – летом с них будут собирать урожаи подсолнечника и пшеницы.

До начала вооруженного конфликта в Гранитном проживало около 3,5 тыс. жителей. Сейчас эта цифра значительно меньше. Многие люди в начале конфликта оставили населенный пункт и больше не возвращались. Подавляющее большинство населения Гранитного – это греки, которые несколько сотен лет назад основали его. Так, здесь проживает немало крымских татар, которые начали возвращаться в Украину из депортации. Основное население Гранитного сейчас – это преимущественно люди старшего возраста. Младшее поколение жалуется на отсутствие работы и низкую оплату труда. До вооруженного конфликта в поселке работало несколько предприятий, в том числе и Тельмановский гранитный карьер, который был основным местом работы местных жителей. Из-за конфликта карьер остановил функционирование.

Несколько сотен домов в селе пострадали или были разрушены в результате артиллерийских обстрелов во время самых тяжелых боевых действий 2014-2015 годов. Разрушенные дома здесь почти на каждой улице. В некоторые дома снаряды попадали дважды. Однако, в Гранитном можно увидеть уже и восстановленные дома.

Многочисленные международные гуманитарные организации оказывают местным жителям как материальную помощь, так и психологические и медицинские консультации. Таким образом, была восстановлена ​​местная больница и школа, пострадавшие вследствие обстрелов.

К военным в поселке за 5 лет привыкли. Однако, на улицах присутствие военных малозаметно.

В поселковый совет Гранитного также входит небольшое село Старомарьевка, которое сейчас находится под контролем «ДНР». Местные жители, несмотря на риск опасности, все равно переходят «неофициальными» тропами между населенными пунктами. По словам местных, они даже участвовали в голосовании в первом туре, ведь относятся к Гранитненскому избирательному участку. До вооруженного конфликта в Старомарьевке проживало более 300 человек, сейчас – около 80.

Однако, несмотря на экономические трудности в Гранитном, предприниматели пытаются открывать здесь пекарни, кафе и кофейни. По словам местной жительницы Ирины, когда прекратились постоянные обстрелы, село медленно начало возвращаться к жизни.

Больше всего жители Гранитного хотят установления мира.

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