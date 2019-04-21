Замглавы СММ ОБСЕ посетил Луганщину по обе стороны линии разграничения: Что пообещал (Фото). Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет содействовать снижению уровня боевых действий на Донбассе, а также завершению вооруженного конфликта. Об этом заявил заместитель председателя СММ Марк Этерингтон по завершению визита в Луганскую область, передает пресс-служба Миссии.

«На этой неделе мы преодолели сотни километров по обе стороны линии соприкосновения вместе с нашей луганской мониторинговой командой. Мы посетили города, села, пункты пропуска и участки разведения. Я снова под сильным впечатлением от того, насколько важна осуществляемая Миссией работа, а также от опыта и преданности наших наблюдателей, но прежде всего я не могу оставаться равнодушным к трагедии и потерям, вызванным этим конфликтом», – сказал Марк Этерингтон.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы посодействовать снижению уровня боевых действий, ослаблению негативного воздействия на людей и семьи, а также прекращению этого конфликта», – заявил зампредседателя СММ ОБСЕ.

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