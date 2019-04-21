Статус инвалида войны: Раненый на Донетчине подросток не может получить соцзащиту (Документ). Новости

Подросток Саша из Константиновского района (Донецкая обл.) – первый несовершеннолетний мирный житель, у которого документально установлена связь инвалидности с ранением, полученным из-за разрыва взрывоопасного предмета. Однако он не может воспользоваться социальной защитой от государства из-за противоречий в законодательстве. Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска-Авдеевка».

«После того, как в мае 2018 года в Константиновском районе взрывались склады с боеприпасами, вся близлежащая территория оказалась загрязнена взрывоопасными предметами. В июле местный подросток Саша получил тяжелые многочисленные осколочные ранения. У парня в руках разорвался взрывоопасный предмет, который он принес домой из лесополосы. Врачи долго боролись за жизнь парня, он перенес тяжелую операцию. Поскольку мама Александра сама воспитывает ребенка и имеет трудности с работой, самостоятельно справиться со всеми проблемами, которые возникли, ей было сложно», – говорится в сообщении.

Так, специалистом по социальному сопровождению гуманитарного штаба «Пролиска-Авдеевка» проводится комплекс мероприятий по оформлению необходимых документов для установления статуса инвалида войны. 17 января 2019 года было проведено заседание специальной комиссии, которая установила факт получения подростком инвалидности, полученной в результате военных действий, что соответствует статусу инвалида войны. «Саша – первый несовершеннолетний мирный житель, у которого документально установлена связь инвалидности с ранением. Ранее статус инвалида войны могли получить только лица, принимавшие участие в боевых действиях», – рассказали в организации.

Отмечается, что при подаче документов в орган социальной защиты для последующего получения Сашей соответствующего статуса и удостоверения, специалисты столкнулись с недоработкой в законодательных актах. Закон «Про статус ветеранов войны» позволяет ребенку воспользоваться социальной защитой от государства, а подзаконные акты противоречат этому. Для получения льгот необходимо удостоверение инвалида войны, которое может получить только лицо, достигшее совершеннолетия.

«На данный момент, Гуманитарная миссия "Пролиска" создает алгоритм, необходимый для доработки процедуры получения детьми статуса инвалида войны», – подытожили в организации.

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