Аваков рассказал, как будет работать оперативный штаб МВД на выборах. Новости

Во время второго тура президентских выборов в Украине по всей стране будут работать оперативный штаб МВД и региональные штабы. Работу они начнут с началом голосования, с 8:00, а сводка о ситуации будет поступать каждые два часа. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Сегодня».

«С 8:00 воскресенья уже будет работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине. Каждые два часа МВД будет информировать граждан о состоянии дел на участках», – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Аваков отметил, что в «день тишины» полиция фиксировала заявления о нарушении правил агитации кандидатами. Всего было зафиксировано около сотни обращений граждан.

«Люди обращаются в полицию, если даже не подозревают какого-то кандидата в не самом честном поведении в "день тишины". Каких либо чрезвычайно серьезных нарушений не зафиксировано. Преимущественно – все административные правонарушения», – подчеркнул он.