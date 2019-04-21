Долги по пенсиям переселенцев: Как добиться исполнения решения суда. Новости

В Украине решений суда по приостановке пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), произошедшей в мае 2018 года, на сегодня очень много и они требуют выполнения. При этом судебная практика, по состоянию на текущее время, демонстрирует разное понимание, кто должен фактически выполнять решение суда, если дело касается пенсионных выплат. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Артем Фоменко.

По его словам, выполнение решения суда – это главная цель, с которой гражданин обращается в суд в случае нарушения его прав. «Решения суда не часто исполняются, потому что существуют проблемы с финансированием, с исполнительным производством. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что пенсионные дела, которые касаются возобновления пенсии, именно задолженности, которые должны выплачиваться, сейчас не выплачиваются», – сказал правозащитник.

Он отмечает, что после обращения в суд и принятия решения в пользу переселенца, вступления решения в законную силу, необходимо обращаться за получением исполнительного листа. Получив исполнительный лист, любой истец имеет право выбора, куда обращаться для реализации выполнения решения суда. Это можно сделать, добровольно урегулировав спор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). В этом случае ПФУ добровольно исполняет решение суда, когда имеет возможность и желание, и выплачивает указанные средства – пенсию за прошедшее время.

Что касается принудительного выполнения, то, по словам юриста, необходимо обращаться в органы исполнительной службы по месту нахождения должника – в этом случае ПФУ. Или непосредственно в региональное отделение Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

«Сейчас нет статистики или ответа, что можно рекомендовать как обязательное к исполнению. Необходимо исходить из статистики, которую можно посмотреть в ГКСУ, или пообщавшись со знакомыми. Не все Пенсионные фонды отказывают в выполнении решений суда в добровольном порядке. Есть позитивные прецеденты, они не очень распространены, но они есть, и это очень важно понимать сразу. Потому что игнорировать бесспорное выполнение решения суда, это также неправильно и мы рекомендуем обратиться после вступления решения в законную силу с исполнительным листом уже непосредственно в ПФУ. В случае неудовлетворения ваших требований по выплате пенсии за прошедший период, обращаться в другой орган: в исполнительную службу или в ГКСУ», – рассказал Артем Фоменко.

Как отмечает юрист, также важно понимать, что по любому решению суда, которое принимается по пенсионным выплатам, исполнительные документы должны быть оформлены в полном соответствии с Законом «Об исполнительном производстве». Должны быть указаны все персональные данные, вся информация о должнике (в данном случае ПФУ). Сейчас необходимо проверять эту информацию. Суды иногда указывают неправильно или не полностью ведомости о должнике. И поэтому на этом этапе также не исполняются решения суда, потому что исполнительный лист оформлен неправильно.

По словам юриста, не следует обращаться к частным исполнителям. Государство возлагает обязанность выполнения решений суда в делах, где должником является орган государственной власти, именно на государственную исполнительную службу. Это имеет смысл, потому что не нужно оплачивать авансовый платеж в делах по выплате задолженности или пенсий за прошедший период. Кроме того, на портале исполнительной службы можно отслеживать ход исполнительного производства и оперативно реагировать на действия или бездействие государственного исполнителя.

Что касается ГКСУ, то, как обращает внимание Фоменко, если обращаться с исполнительным письмом непосредственно в представительства этого учреждения, то здесь будут также возникать определенные преграды. Необходимо обращаться непосредственно с оригиналом исполнительного листа, который выдается только в одном экземпляре, а выдача его дубликата возможна только в случае подтверждения его потери или невозможности получения.

«Даже судебная практика по состоянию на сегодня, демонстрирует разное понимание, кто должен фактически выполнять решение суда, если дело касается пенсионных выплат. Большинство судей склонны к тому, что задолженность по пенсионным выплатам должна выплачивать непосредственно ГКСУ. И отказ в том, что орган ПФУ не имеет собственного счета в ГКСУ не является основанием для игнорирования или невыполнения непосредственно исполнительного листа. Это происходит потому, что другой Закон Украины "О гарантиях исполнения судебных решений" и профильное постановление гарантируют, что на ГКСУ возложена обязанность по исполнению решений суда касаемо выплаты средств из государственного бюджета по решению суда. И далее уже ГКСУ имеет возможность и право проводить служебную проверку в органе, проигравшем суд, и в порядке регресса возвращать средства, утраченные из госбюджета», – сказал юрист.

В случае невыполнения или игнорирования решений суда ответственность предусмотрена и Кодексом административного судопроизводства. Это отображается в установлении судебного контроля. А именно, представление в течение месяца после вступления в законную силу решения, подача отчета ответчиком. Цель этого отчета – проконтролировать со стороны суда исполнение решения: исполнено или нет, если нет, то основания его не исполнения. В случае его не исполнения, суд имеет право наложить взыскание, штраф на ответчика в сумме от 34 до 80 тыс. грн. «Это очень важно. Потому что мы понимаем, что эти средства, если есть спор с ПФУ, также выплачиваются из государственного бюджета. Ошибочно считать, что выплата этих средств является выгоднее, чем выплата задолженности, пенсии за прошедший период, каким бы он ни был», – подчеркнул Фоменко.

Что касается уголовной ответственности, которая также предусмотрена действующим законодательством Украины, то в случае игнорирования, пренебрежения, неисполнения, бездействия по исполнению решения суда, на представителя ответчика, уполномоченное лицо, также может быть открыто уголовное производство уже через уполномоченные органы – Национальную полицию Украины, и привлечение лица к соответствующей ответственности в виде штрафа или лишения свободы.

«По статистике на 2018 год было не исполнено дел почти на 4 млрд грн. Важно понимать, что на ГКСУ возложено исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суммы в этих решениях выше, чем на национальном уровне», – добавил Фоменко.

Юрист рекомендует после принятия решения судом получать исполнительный лист, обращаться в Государственную исполнительную службу Украины и следить за ходом исполнения. Но перед этим можно обратиться в ПФУ и попробовать исполнить решение в добровольном порядке, что также предусмотрено действующим законодательством.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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