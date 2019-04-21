В одно касание: В этом году ПФУ планирует изменения в назначении пенсий. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 2019 года вводит новый сервис веб-портала электронных услуг – обращения за назначением пенсии «в одно касание». Об этом сообщил во время региональной пресс-конференции в Харькове заместитель главы правления ПФУ Владислав Машкин, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, скоро за назначением пенсии люди смогут обращаться через веб-портал электронных услуг (portal.pfu.gov.ua). Для этого нужно иметь скан-копию необходимых документов и заявление. «В Пенсионном фонде все это будет отрабатываться в автоматическом режиме. Когда будет принято решение о назначении пенсии, человека пригласят в отделение Фонда для выдачи пенсионного удостоверения», – рассказал замглавы правления.

По убеждению Машкина, веб-портал электронных услуг сегодня является востребованным среди пользователей. Поэтому, Пенсионный фонд максимально электронизирует все функциональные процессы. «За информационными системами, как бы банально это ни звучало, – будущее. И это будущее мы видим уже сегодня. Люди стараются не ходить куда-то решать вопрос, а получать услуги, не выходя из дома, пользуясь электронными сервисами. В государстве уже много создано таких электронных сервисов и Пенсионный фонд в этом плане провел также масштабную работу. Мы стремимся быть доступными, прозрачными, максимально избегать бюрократических процедур при обслуживании людей и предоставлять максимальное количество услуг дистанционно», – заявил Владислав Машкин.

По информации пресс-службы Главного управления ПФУ в Луганской области, по состоянию на 17 апреля в регионе зарегистрировано 65,3 тыс. пользователей веб-портала электронных услуг ПФУ.

Как сообщалось ранее, на портале электронных услуг ПФУ введена услуга онлайн-записи на прием в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях. Также через портал электронных услуг ПФУ пенсионеры могут получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом. Также можно настроить сервис СМС-информирования.

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