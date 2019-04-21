Вынужденное переселение из-за агрессии: Как переселенцы пытаются получить компенсацию от России. Новости

В Днепре (до переименования – Днепропетровск) переселенцы Татьяна Здоровцова и ее муж пытаются при помощи правозащитников получить компенсацию от Российской Федерации в связи с вынужденным переездом в результате агрессии РФ на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщают в Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Так, летом 2014 года Татьяна Здоровцова с мужем переехали в Днепр из временно неподконтрольной украинской власти Амвросиевки (Донецкая обл.), фактически в никуда, как тысячи других переселенцев, поддержавших Украину. Осенью прошлого года женщина обратилась к юристам с просьбой помочь получить компенсацию от РФ.

Юрист Марина Киптилая подала заявление в суд, чтобы установить факт, что вынужденное переселение произошло «в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации территорий Донбасса». «Установление данного факта имеет юридическое значение для возникновения права на справедливую компенсацию от государства-агрессора, которым является Российская Федерация. Впоследствии мы планируем подать жалобу в Европейский суд по правам человека, отметив, что на данный момент отсутствуют другие действенные механизмы защиты нарушенных имущественных прав внутренних переселенцев», – рассказала она.

Как отмечают правозащитники, на сегодня в Украине существует только один способ установить связь между переселением и вооруженной агрессией России. Это – суд. «Решения в рамках уголовных производств по сути является лишь частью моральной сатисфакции, поскольку анализируют конкретные преступления и выносят обвинительные приговоры для боевиков "ДНР/ЛНР". А что касается назначении денежных компенсаций – это вопрос спорный: могут ли национальные суды рассматривать преступления соседнего государства в пределах своей юрисдикции. Как правило, вооруженная агрессия государства рассматривается Международными судебными инстанциями, а Украина, в свою очередь, должна предоставить доказательства такой агрессии», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, еще год назад Верховная Рада постановила Кабмину разработать методику определения ущерба и объемов убытков, причиненных Украине вооруженным вторжением РФ. «Но воз и ныне там. За 5 лет войны не появилось реестра физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России, нет и единой базы данных доказательств совершения актов такой агрессии. Поэтому переселенцам, которые потеряли все свое имущество на оккупированных территориях, как Татьяна Здоровцова, не остается ничего другого, как самостоятельно обращаться в суды. Пока что это выглядит как прокладывание узенькой тропы в высоких сугробах. Сугробах правовой неопределенности и тотальной незащищенности жителей Донбасса, которые в определяющее для страны время стали на сторону Украины», – подытожили правозащитники.

Дело Татьяны Здоровцовой будет рассматривать Жовтневый суд Днепра 23 мая в 10:00.

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