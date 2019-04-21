Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике. Новости

Окружные избирательные комиссии в Мариуполе (Донецкая обл.) охраняют военные на бронетехнике. В частности, бронированный автомобиль стоит у окружной избирательной комиссии №58. Это дворец культуры «Молодежный» на улице Харлампиевской, сообщает «Громадське радіо»

Военнослужащие объяснили, что окружная комиссия является особенно важным объектом, поэтому у нее и выставили такой патруль.

Всего в Мариуполе две окружные комиссии, объединяющие 215 избирательных участков. Все они готовы к проведению выборов, говорит секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

«Мы обеспечили работу окружных комиссий, участковых комиссий, полностью оборудование взяли на себя, они работают в штатном режиме», – отметил он.

Также в Мариуполе на четырех специальных участках будут голосовать военные. Кабинки для голосования там оборудованы в палатках в пределах воинских частей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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