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В Марьинском районе за рулем автомобиля скончался житель Донецка (Фото). Новости

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В Марьинском районе за рулем автомобиля скончался житель Донецка (Фото)

21.04.19 19:12dnews.dn.uaНовости

Фото: Марьинское отделение полиции Донецкой области

В селе Павловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) за рулем автомобиля скончался 69-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации Марьинского отделения полиции Донецкой области.

Так, авария произошла вчера, 20 апреля. Семья пенсионеров ехала по делам, когда водителю стало плохо. «Управляя автомобилем "ВАЗ", у 69-летнего жителя Донецка произошел сердечный приступ. В результате которого, он не справился с управлением и автомобиль занесло на бетонную ограду, у магазина по улице Центральной», – говорится в сообщении.

По заключению экспертов водитель умер от сердечного приступа. Жена, которая находилась на пассажирском сидении, получила легкие телесные повреждения.

Получив выводы экспертов, следователи квалифицировали факт как естественная смерть.

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