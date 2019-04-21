В Марьинском районе за рулем автомобиля скончался житель Донецка (Фото). Новости

В селе Павловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) за рулем автомобиля скончался 69-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации Марьинского отделения полиции Донецкой области.

Так, авария произошла вчера, 20 апреля. Семья пенсионеров ехала по делам, когда водителю стало плохо. «Управляя автомобилем "ВАЗ", у 69-летнего жителя Донецка произошел сердечный приступ. В результате которого, он не справился с управлением и автомобиль занесло на бетонную ограду, у магазина по улице Центральной», – говорится в сообщении.

По заключению экспертов водитель умер от сердечного приступа. Жена, которая находилась на пассажирском сидении, получила легкие телесные повреждения.

Получив выводы экспертов, следователи квалифицировали факт как естественная смерть.