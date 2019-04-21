Без нарушений: В Луганской области открылись все участки. Общество

В Луганской области все избирательные участки открылись вовремя. Нарушений не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Всего на Луганщине в шести территориальных избирательных округах открыто 536 избирательных участков. Это составляет 100% от их общего количества.

Избирательные участки начали работу в 8:00 и будут работать до 20:00.

Избирательный процесс идет в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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