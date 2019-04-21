В Авдеевке «заминировали» избирательный участок. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) неизвестный сообщил о минировании школы №7 в субботу, 20 апреля, около 17:20. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

В школе находятся сразу два избирательных участка территориального избирательного округа №45 – 140600 и 140601.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи. Уже через полчаса специалисты выяснили, что опасности нет. Установлен заявитель, им оказался 31-летний местный житель. Правонарушитель в содеянном сознался, сказал, что пытался таким образом пошутить.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За шутку предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.