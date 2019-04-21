В Донецкой области не открылся один избирательный участок. Новости

Сегодня, 21 апреля, в Донецкой области не открылся один избирательный участок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По его словам, это участок, который находится в прифронтовом поселке Лебединское. На нем зарегистрировано 680 избирателей.

Сейчас представители полиции выясняют причину. Предварительно открыто уголовное производство.

При этом начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова на брифинге в Краматорске сообщила, что не открыт избирательный участок в Пикузах Волновахского района. Причиной она назвала несформированность избирательной комиссии.

По ее словам, всего на участке закреплены 208 избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

Читайте также: