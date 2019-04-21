Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей. Новости

Публичную безопасность и порядок во время второго тура выборов президента Украины обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей. Об этом сегодня, 21 апреля на видеоселекторном совещании сообщил первый заместитель главы МВД Укрины Сергей Яровой, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, к обеспечению порядка и безопасности привлечены почти 72,4 тыс. полицейских, 7,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии, почти 39 тыс. спасателей и более 8 тыс. пограничников. Правоохранители несут службу в составе нарядов, следственно-оперативных групп и групп диалога. Кроме того, они охраняют правопорядок в местах расположения избирательных участков и готовы к решению внезапно возникающих задач.

«Расстановка была полностью отработана. Уже на протяжении двух дней приняты под охрану все избирательные комиссии. Личный состав приступил к выполнению задач», – сообщил Сергей Яровой, добавив, что в настоящее время не открылся только один избирательный участок.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

Читайте также: