В Донецкой области члены избирательного участка выдвинули ультиматум. Новости

В Донецкой области в Пикузах (Волновахский район) не открылся избирательный участок № 40379 из-за того, что в нем не сформирована избирательная комиссия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 рассказала пиар-менеджер ОО «Точка доступа» Светлана Агаджанян.

По ее словам, имеется информация о том, что члены УИК выдвинули определенный ультиматум – участок начнет работу, если они получат плату в размере сначала 15 тысяч гривен, а ближе к выборам эта сумма выросла до 27 тысяч гривен. Она отметила, что председатель ОИК уже обратился в правоохранительные органы с просьбой провести следственные действия.

При этом начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова сказала, что не видит проблемы в том, что избирательный участок не открылся. Избиратели получили открепительные талоны для голосования на другом участке. Кроме того она подчеркнула, что в первом туре на этом участке проголосовали 4 человека и члены избирательной комиссии.

На этом участке должны были проголосовать 208 избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.