Посольство США сделало заявление по выборам президента Украины. Новости

Посольство США ожидает демократических и мирных выборов президента Украины. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Facebook.
«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют», – говорится в заявлении Йованович.
Скриншот: Facebook посольства США в Украине
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Читайте также:
- Отличия от первого: Сегодня в Украине – второй тур выборов президента
- В Украине стартовало голосование во втором туре выборов президента
- Аваков рассказал, как будет работать оперативный штаб МВД на выборах
- Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике
- Без нарушений: В Луганской области открылись все участки
- В Донецкой области не открылся один избирательный участок
- Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей
Комментарии