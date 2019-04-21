Посольство США сделало заявление по выборам президента Украины. Новости

Посольство США ожидает демократических и мирных выборов президента Украины. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Facebook.

«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют», – говорится в заявлении Йованович.

Скриншот: Facebook посольства США в Украине

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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