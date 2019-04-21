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В Донецкой области фиксируется низкая посещаемость избирательных участков. Новости

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В Донецкой области фиксируется низкая посещаемость избирательных участков

ДН

21.04.19 11:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области утром фиксируется низкая посещаемость избирательных участков. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сообщила начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

По ее мнению низкая активность связана с религиозными праздниками. Также она считает, что активность будет расти во второй половине дня.

Также Шевцова отметила, что на данный момент инцидентов не зафиксировано, избирательные комиссии работают в обычном режиме.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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