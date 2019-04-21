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Децентрализация: Стало известно, когда состоятся первые выборы в 8 ОТГ на Луганщине. Новости

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Луганская область

Децентрализация: Стало известно, когда состоятся первые выборы в 8 ОТГ на Луганщине

21.04.19 18:47dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Геннадий Зубко

В Украине 30 июня в 66 объединенных территориальных громадах (ОТГ), в том числе и в Луганской области, состоятся первые выборы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил на своей странице в Facebook министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Хорошие новости! 30 июня в 66 ОТГ состоятся первые выборы! Стремление громад к объединению не остановить, децентрализация уверенно шагает по стране», – написал он.

Так, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение. Выборы пройдут в:

  • 1 ОТГ в Волынской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях;
  • 2 ОТГ в Херсонской, Черновицкой, Житомирской областях;
  • 3 ОТГ в Ровенской и Черкасской областях;
  • 4 ОТГ в Ивано-Франковской, Одесской, Сумской областях;
  • 5 ОТГ в Винницкой и Киевской областях;
  • 6 ОТГ в Черниговской области;
  • 8 ОТГ в Луганской области;
  • 12 ОТГ в Николаевской области.

Также на 30 июня 2019 года назначены дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.

Напомним, Кабинет министров Украины приступил к разработке перспективного плана формирования ОТГ на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

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