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По факту не открытия избирательного участка на Донетчине полиция открыла уголовное производство, – Князев. Новости

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По факту не открытия избирательного участка на Донетчине полиция открыла уголовное производство, – Князев

21.04.19 11:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По факту не открытия избирательного участка на Донетчине полиция открыла уголовное производство. Права голосовать лишены почти 700 граждан Украины. Следователи квалифицировали событие по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательного права. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам Князева, Национальная полиция констатирует, что на утро 21 апреля не открылся только один участок – в населенном пункте Лебединский, что на линии разграничения в Донецкой области.

«На данном участке зарегистрированы 680 избирателей, которые в настоящее время лишены права голосовать. Мы открыли уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и вынесении подозрения виновным лицам», – сообщил Князев.

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