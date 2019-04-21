В Донецкой области место голосования изменили 18 392 избирателей. Новости

В Донецкой области на второй тур выборов президента место голосования изменили 18 392 избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сегодня, 21 апреля, сообщила начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевченко.

По ее словам это меньше, чем было в перовом туре, поскольку во втором туре меньше членов избирательных комиссий, которые также меняют место голосования.

«Проанализировав нарушения во время первого тура хочу сказать избирателям: если вы пришли на избирательный участок и вам по каким-то причинам не дают бюллетень, то вы должны помнить, что основанием для выдачи бюллетеня является его включение в списки избирателей. Если избиратель в списках есть, но есть моменты, то с ними нужно разбираться. Члены комиссий не имеют права отказать в выдаче бюллетеня, если нет распечатки к ID-карте, если есть ошибки в написании фамилии, имени и отчества или даты рождения. А если избирателя вообще не находят в списке – нужно выяснять почему. Было много случаев, когда были ошибки в нумерации домов и из-за этого избиратель мог оказаться в другом списке. Также не являются основанием в отказе выдачи бюллетеня не вклеенное фото в паспорте», – сказала она.

В конфликтных ситуациях она советует звонить на горячие линии.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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