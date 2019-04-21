От наибольшего до наименьшего: Как в Украине выросли пенсии с начала года (Таблица). Новости

В Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров. Но из всех категорий людей на заслуженном отдыхе судей ценят больше всего. Об этом сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли пенсии в I квартале 2019 года. «Безоговорочным лидером является пожизненное денежное содержание судей. По итогам первых 3 месяцев текущего года эта элитная категория стала получать среднюю пенсию в размере 44 316 грн ежемесячно, что на 54,4% выше, чем на 1 января 2019 года. Если сравнить со средней пенсией по возрасту в 2 943 грн в месяц, то это в 15 раз больше», – написал Дорошенко.

Далее он разместил пенсии по видам выплат, от наибольшего роста до наименьшего.

1. Пожизненное денежное содержание судей – 3 тыс. 307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года:

на 1 января 2019 года – средний размер выплат пенсий составляет 28 702 грн;

на 1 апреля – средний размер выплат пенсий составляет уже 44 316 грн.

Средняя пенсия выросла на 54,4%.

2. Пенсии по возрасту – 8 млн 614 тыс. 536 пенсионеров:

на начало года – 2 648 грн;

на конец I квартала – 2 943 грн.

Средний размер повысился на 11,1%.

3. Пенсии по случаю потери кормильца – 539 тыс. 023 украинцев:

на начало января этого года – 2 255 грн;

на 1 апреля – 2 446 грн.

Темпы роста среднего показателя за I квартал – 8,5%.

4. Пенсии за выслугу лет – 227 тыс. 338 человек:

январь 2019 года – 2 477 грн;

апрель 2019 года – 2 645 грн.

Повышение произошло на 6,8%.

5. Пенсии по инвалидности – 1 млн 367 тыс. 895 пенсионеров:

на начало года – 1 995 грн;

апрель – 2 095 грн.

Рост среднего размера пенсии на 5%.

6. Пенсии военнослужащих – 555 тыс.185 украинцев:

1 января этого года – 4 682 грн;

1 апреля 2019 года – 4 706 грн.

Темпы роста среднего показателя за первый квартал – 0,5%.

7. Социальные пенсии – 82 тыс. 665 человек:

на 1 января 2019 года – средний размер выплат пенсий составляет 1 500 грн;

на 1 апреля 2019 года – средний размер выплат пенсий составляет 1 501 грн.

Средний показатель вырос на 0,1%.

Фото: Facebook / Алексей Дорошенко

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«Кроме того, происходит выравнивание средней пенсии, когда те, кто вышел по возрасту, начинают сокращать разрыв с военными, пенсии которых росли в военное время наибольшими темпами», – отметил Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан.

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