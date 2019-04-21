В зоопарке Мариуполя исчезли яйца черного лебедя (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Парке дикой природы исчезли яйца черного лебедя. Администрация зоопарка сообщила об этом в полицию. Об этом сегодня, 21 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.

«Администрация Мариупольского зоопарка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении шести яиц черного лебедя. В течение нескольких часов оперативники установили "орнитолога", который успел их продать. Сейчас яйца изъяты и возвращены администрации зоопарка. Ожидаем потомство!», – написал он.

Также Артем Кисько для справки добавил, что лебеди образуют пары в возрасте двух-трех лет и сохраняют верность своему партнеру в течение всей жизни. Сезон размножения начинается с прихода дождей: это связано с поднятием уровня воды и увеличением количества корма. В строительстве гнезда участвуют оба партнера. Гнездо строят из стеблей, листьев, сухой травы и пуха. Чаще всего выбирают место на мелководье или у самой кромки воды. При обилии корма пары могут использовать одно гнездо в течение нескольких лет. В кладке обычно не более 7 яиц. Период высиживания – полтора месяца. Высиживают яйца и самец, и самка.

Читайте также: