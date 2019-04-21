Выборы: Пограничники на КПВВ работают в усиленном режиме. Новости

Сегодня, 21 апреля, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, правонарушений не зафиксировано. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 апреля, сообщил пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Олег Лычковский.

По его словам, пассажиро-транспортный поток остается динамичным, на КПВВ наблюдается скопление от 10 до 40 автомобилей. «Пассажиро-транспортный поток остается в рамках статистики», – сказал он.

Также он отметил, что пограничники работают в усиленном режиме. На данный момент инцидентов не зафиксировано.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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