В полиции рассказали, почему не открылся избирательный участок на Донетчине. Новости

По факту не открытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«На линию "102" поступило сообщение от представителей окружной избирательной комиссии о том, что председатель одного из избирательных участков Лебединского отказывается работать и открывать указанный участок из-за невыплаты денег за работу комиссии», – проинформировали в пресс-службе.

Следственным отделом Волновахского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 157 ч. 3 «Воспрепятствование осуществлению избирательного права» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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