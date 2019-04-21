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ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей. Новости

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ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей

21.04.19 11:47segodnya.uaНовости

Фото из открытых источников

Явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия, передает «Сегодня».

Отмечается, что это данные 34 избирательных округов из 199 по всей стране.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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