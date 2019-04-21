Выборы: В прифронтовом поселке отказались работать члены избирательной комиссии. Новости

На избирательный участок в поселке Лебединское (Волновахский район, Донецкая обл.), который единственный не открылся в Украине, не явились члены комиссии. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

«Участок действительно находится в сложном районе. 31 марта на этом участке изъявили желание проголосовать только четверо избирателей. На сегодня внесены в список 192 человека. Мы находимся в контакте с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации. Мы решим проблему, чтобы этот участок открылся и люди могли проголосовать… Каждый из кандидатов в президенты назначил туда лиц, проживающих в Мариуполе. Они не хотят ехать туда выполнять функции», – пояснила Слипачук.

Как сообщалось ранее, по факту не открытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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