Выборы: В прифронтовом поселке отказались работать члены избирательной комиссии. Новости

На избирательный участок в поселке Лебединское (Волновахский район, Донецкая обл.), который единственный не открылся в Украине, не явились члены комиссии. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.
«Участок действительно находится в сложном районе. 31 марта на этом участке изъявили желание проголосовать только четверо избирателей. На сегодня внесены в список 192 человека. Мы находимся в контакте с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации. Мы решим проблему, чтобы этот участок открылся и люди могли проголосовать… Каждый из кандидатов в президенты назначил туда лиц, проживающих в Мариуполе. Они не хотят ехать туда выполнять функции», – пояснила Слипачук.
Как сообщалось ранее, по факту не открытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Читайте также:
- Отличия от первого: Сегодня в Украине – второй тур выборов президента
- В Украине стартовало голосование во втором туре выборов президента
- Аваков рассказал, как будет работать оперативный штаб МВД на выборах
- Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике
- Без нарушений: В Луганской области открылись все участки
- В Авдеевке «заминировали» избирательный участок
- В Донецкой области не открылся один избирательный участок
- Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей
- В Донецкой области члены избирательного участка выдвинули ультиматум
- В Донецкой области место голосования изменили 18 392 избирателей
- ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей
- Выборы: Пограничники на КПВВ работают в усиленном режиме
Комментарии