На Луганщине правоохранители зарегистрировали 11 сообщений о возможных нарушениях во время выборов. Новости

Правоохранителями Луганщины по состоянию на 11 часов сегодня, 21 апреля, зарегистрировано 11 сообщений о возможных нарушениях во время выборов. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«На территории Луганской области своевременно открылись и работают все 535 избирательных участков. По данным ситуационного центра на 11 часов полицией Луганщины зарегистрировано 11 сообщений о возможных нарушениях во время выборов», – проинформировала Погукай.

Так, от двух членов избирательных комиссий по Белокуракинскому району поступили сообщения о том, что им на мобильный телефон поступили смс-сообщения с угрозами.

От члена окружной комиссии г. Северодонецк поступило сообщение о том, что председатель комиссии закрылся в помещении УИК и не открывает дверь.

Избиратель из Сватовского района сообщил о том, что ему принесли, кроме его приглашения на выборы, еще одно приглашение, на неизвестного ему мужчину.

Житель Северодонецка сообщил о том, что на одном из избирательных участков города нет наблюдателей.

От председателя УИК в Станично-Луганском районе поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и фотографирует бюллетени.

От официального наблюдателя Гражданской сети «Опора» поступило сообщение о том, что на одной из УИК в Троицком районе на утреннем заседании в наличии четыре урны для бюллетеней, и только три из них были опечатаны.

Жители г. Рубежное и Лисичанск сообщили о том, что они хотят проголосовать дома из-за болезни, но не имеют такой возможности из-за отказа в одном случае – городского совета, во втором – членов избирательного участка.

На службу «102» поступило сообщение о том, что при входе на одном из избирательных участков висит портрет одного из кандидатов на пост президента.

Житель Лисичанска сообщил о том, что его лишили права голоса на избирательном участке, мотивируя тем, что его нет в списках избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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