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Избиратели Донбасса активно голосуют, – ЦИК. Новости

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Избиратели Донбасса активно голосуют, – ЦИК

21.04.19 12:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия на официальном сайте обнародовала данные об активности избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 11:00.

В лидерах по количеству проголосовавших Луганская (22,08%) и Донецкая (18,04%) области.

При этом Луганская областная государственная администрация по данным на 12:00 сообщает, что средняя явка по области составляет 23%, существенных нарушений не зафиксировано.

Сейчас избиркомы отчитываются об открытии всех 536 избирательных участков, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.  

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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