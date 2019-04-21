Избиратели Донбасса активно голосуют, – ЦИК. Новости

Центральная избирательная комиссия на официальном сайте обнародовала данные об активности избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 11:00.

В лидерах по количеству проголосовавших Луганская (22,08%) и Донецкая (18,04%) области.

При этом Луганская областная государственная администрация по данным на 12:00 сообщает, что средняя явка по области составляет 23%, существенных нарушений не зафиксировано.

Сейчас избиркомы отчитываются об открытии всех 536 избирательных участков, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

Читайте также: