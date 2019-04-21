Избиратели Донбасса активно голосуют, – ЦИК. Новости

Центральная избирательная комиссия на официальном сайте обнародовала данные об активности избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 11:00.
В лидерах по количеству проголосовавших Луганская (22,08%) и Донецкая (18,04%) области.
При этом Луганская областная государственная администрация по данным на 12:00 сообщает, что средняя явка по области составляет 23%, существенных нарушений не зафиксировано.
Сейчас избиркомы отчитываются об открытии всех 536 избирательных участков, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.
Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Читайте также:
- Отличия от первого: Сегодня в Украине – второй тур выборов президента
- В Украине стартовало голосование во втором туре выборов президента
- Аваков рассказал, как будет работать оперативный штаб МВД на выборах
- Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике
- Без нарушений: В Луганской области открылись все участки
- В Авдеевке «заминировали» избирательный участок
- В Донецкой области не открылся один избирательный участок
- Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей
- В Донецкой области члены избирательного участка выдвинули ультиматум
- В Донецкой области место голосования изменили 18 392 избирателей
- ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей
- Выборы: Пограничники на КПВВ работают в усиленном режиме
Комментарии