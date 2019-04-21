Руководитель Донецкой ОВГА показал как проходят выборы на Донетчине (Фото). Новости

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць пригласил жителей области принять участие во втором туре выборов президента Украины. Об этом Александр Куць сегодня, 21 апреля, написал на своей странице в Facebook.
«Выборы Президента Украины – наш общий шанс сохранить и укрепить украинское государство. Я свой гражданский долг выполнил и советую всем прийти на избирательные участки и поддержать своим голосом Украину», – написал руководитель Донецкой ОВГА.
Фото: Facebook Александра Куця
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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