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Руководитель Донецкой ОВГА показал как проходят выборы на Донетчине (Фото). Новости

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Руководитель Донецкой ОВГА показал как проходят выборы на Донетчине (Фото)

21.04.19 13:44dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook Александра Куця

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць пригласил жителей области принять участие во втором туре выборов президента Украины. Об этом Александр Куць сегодня, 21 апреля, написал на своей странице в Facebook.

«Выборы Президента Украины – наш общий шанс сохранить и укрепить украинское государство. Я свой гражданский долг выполнил и советую всем прийти на избирательные участки и поддержать своим голосом Украину», – написал руководитель Донецкой ОВГА.

Фото: Facebook Александра Куця

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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