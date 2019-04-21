Донетчина: ОИК № 60 пытается в экстренном режиме сформировать УИК, которая не начала свою работу. Новости

Члены окружной избирательной комиссии округа № 60 в Донецкой области надеются, что им удастся запустить работу участковой избирательной комиссии № 140379, которая находится на линии разграничения и так и не начала еще свою работу. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
В комментарии председатель ОИК № 60 Виталий Барановский отметил, что в ОИК № 60 из Лебединского выехали 3 человека, которые потенциально согласились стать членами УИК.
«Пока люди находятся в пути, мы стараемся подобрать необходимое количество членов для формирования этой УИК», – отметил Барановский.
По информации наблюдателей ОПОРЫ, на дорогу из Лебединского в Волноваху может занять от одного до полутора часов. Пока в этот момент члены ОИК № 60 рассматривают возможность включения в состав УИК № 140379 кого-то из своих резервов. По информации председателя ОИК № 60, они могут создать УИК в составе 9 человек, что соответствует изменениям в постановление ЦИК о составе малых участковых избирательных комиссий.
«То есть, для кворума и организации работы УИК необходимо не менее 5 человек. И мы надеемся набрать это количество», – отметил Виталий Барановский.
Как сообщалось ранее, на избирательный участок в поселке Лебединское (Волновахский район, Донецкая обл.), который единственный не открылся в Украине, не явились члены комиссии. По факту не открытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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