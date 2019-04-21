Защищаем Украину с оружием в руках, защитим ее и политически: Как голосуют в зоне ООС (Видео). Главная

Военнослужащие подразделений и частей Объединенных сил в районе ответственности ОТУ «Север» реализуют свое гражданское право во время выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что специальный избирательный участок № 000001 находится всего в нескольких километрах от вражеских позиций. Первыми сюда пришли проголосовать военнослужащие, которым заступать в наряд и суточное дежурство. Впоследствии с передовых позиций «вахтовым методом» начали привозить личный состав. Для усиления безопасности проведения выборов командование бригады приняло ряд скрытых, но действенных мер. Таким образом каждый солдат, сержант и офицер получили право осуществить свое волеизъявление.

«Мы прошли специальное обучение. Есть необходимое оборудование, подготовили нашу участок в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства», – рассказал председатель одной из участковых комиссий Евгений.

Военные позаботились обо всем: чтобы были запасные ручки в кабинках для голосования, дополнительные бюллетени, на случай если кто-то случайно испортит свой.

«Мы проводим абсолютно честные выборы. Никому из военнослужащих не рассказывалось, за кого они должны голосовать, также и не проводилось запрещенной агитации во время президентской гонки. Все мы считаем, что каждый человек имеет право свободно решать судьбу государства», – отметил председатель одной из участковых комиссий Иван.

На всех специальных избирательных участках зафиксирована высокая явка избирателей.

«Сейчас на линии разграничения находятся лучшие из лучших представителей нашего государства и кому, как не им решать судьбу государства. Ведь если здесь мы защищаем Украину с оружием в руках, то защитим ее и политически», – говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины Виталий.

Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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