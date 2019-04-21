Как голосует Украина: Луганщина в ТОП-5 лидеров среди регионов. Новости

Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает «Сегодня».

ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:

Запорожская область – 24,62%;

Николаевская область – 22,95%;

Днепропетровская область – 22,86%;

Луганская область – 22,71%;

Полтавская область – 22,53%.

ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:

Закарпатская область – 8,64%;

Ивано-Франковская область – 10,81%;

Черновицкая область – 10,9%;

Тернопольская область – 11,6%;

Львовская область – 12,14%.

Издание также отмечает, что на момент публикации количество территориальных избирательных округов, с которых поступили данные на 11:00, достигло 194 из 199. Явка в целом по Украине составила 18,04%.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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