Как голосует Украина: Луганщина в ТОП-5 лидеров среди регионов. Новости

Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает «Сегодня».
ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:
- Запорожская область – 24,62%;
- Николаевская область – 22,95%;
- Днепропетровская область – 22,86%;
- Луганская область – 22,71%;
- Полтавская область – 22,53%.
ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:
- Закарпатская область – 8,64%;
- Ивано-Франковская область – 10,81%;
- Черновицкая область – 10,9%;
- Тернопольская область – 11,6%;
- Львовская область – 12,14%.
Издание также отмечает, что на момент публикации количество территориальных избирательных округов, с которых поступили данные на 11:00, достигло 194 из 199. Явка в целом по Украине составила 18,04%.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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