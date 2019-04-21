Выборы на линии фронта: Как голосуют в Новотроицком (Фото). Новости

Сегодня, 21 апреля, в поселке Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) впервые с 2010 года выбирают президента Украины. Несмотря на вооруженный конфликт, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) смогла организовать здесь голосование, пишет «Радио Свобода».

Так, явка на 12:00 была довольно высокая. Как отмечают в избирательной комиссии одного из двух Новотроицких участков, ожидается, что явка будет выше, чем в первом туре выборов.

Также в Новотроицком, как и в остальных участках по всей Украине, организовано домашнее голосование. Два члена комиссии обеспечивают волеизъявление людям, которые самостоятельно не могут добраться до стационарных участков.

На одном из двух участков в Новотроицком более 50 людей подали заявки на обеспечение домашнего голосования. Подавляющее большинство людей, голосующих на дому, это пожилые одинокие люди, которые живут на окраинах поселка. Большинство домов, где происходит домашнее голосование, пострадали от обстрелов: ворота посечены осколками, стекла выбиты. Некоторые из домов восстановлены лишь частично.

Не все люди, которые были в списках на домашнее голосование, до сих пор проживают по указанным адресам. Немало домов разбиты или заброшены. Многие люди умерли или уехали.

По поселку также заметно движение групп военных, которые также голосуют, однако, исключительно на спецучастках.

Большинство местных жителей живут в нищете и в зависимости от гуманитарной помощи. Молодые люди жалуются на отсутствие работы. Ожидания избирателей связаны не только с завершением вооруженного конфликта на Донбассе, но и улучшением экономических условий региона.

Люди охотно голосуют. Большинство из местных жителей ожидают от следующего президента Украины установления мира на Донбассе.

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», через которое происходит пересечение линии разграничения на Донбассе, работает в штатном режиме. Пропуск людей происходит в обе стороны.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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