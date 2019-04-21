В зоне ООС проголосовало 52% избирателей. Новости

На 12:00 явка голосующих в зоне проведения операции Объединенных сил составила 52%. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сообщил начальник отдела морально-психологического обеспечения операции Объединенных сил Евгений Коваленко.
По его словам, на данный момент заявлений о нарушениях не поступало. «Выборы проходят в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.
Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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