В зоне ООС проголосовало 52% избирателей. Новости

На 12:00 явка голосующих в зоне проведения операции Объединенных сил составила 52%. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сообщил начальник отдела морально-психологического обеспечения операции Объединенных сил Евгений Коваленко.

По его словам, на данный момент заявлений о нарушениях не поступало. «Выборы проходят в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

Как сообщалось ранее, явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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