Выборы: Через КПВВ не пропустили 8 человек. Новости

Сегодня, 21 апреля, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе с утра пересекли около 7 тыс. человек. Как предает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Олег Лычковский.

По его словам, 8 человек получили отказ в пропуске через линию разграничения. Причинами он назвал отсутствие документов или их ненадлежащее оформление.

КПВВ работают в штатном режиме. На них находится 216 пограничных нарядов. Пограничники готовы к тому, что пассажиро-транспортный поток может увеличиться. Для этого подготовлены специальные мобильные комплексы пропуска на базе автомобилей.

«Сейчас мы не наблюдаем скопления транспортных средств у КПВВ. Прибывает в среднем от 10 до 30 транспортных средств во всем КПВВ, кроме КПВВ "Марьинка". Там очереди вообще нет», – сказал он.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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