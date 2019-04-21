Выборы: Через КПВВ не пропустили 8 человек. Новости

Сегодня, 21 апреля, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе с утра пересекли около 7 тыс. человек. Как предает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Олег Лычковский.
По его словам, 8 человек получили отказ в пропуске через линию разграничения. Причинами он назвал отсутствие документов или их ненадлежащее оформление.
КПВВ работают в штатном режиме. На них находится 216 пограничных нарядов. Пограничники готовы к тому, что пассажиро-транспортный поток может увеличиться. Для этого подготовлены специальные мобильные комплексы пропуска на базе автомобилей.
«Сейчас мы не наблюдаем скопления транспортных средств у КПВВ. Прибывает в среднем от 10 до 30 транспортных средств во всем КПВВ, кроме КПВВ "Марьинка". Там очереди вообще нет», – сказал он.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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