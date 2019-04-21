На Донетчине зафиксировано 30 событий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Новости

По состоянию на 12 часов в Донецкой области зафиксировано 30 событий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что в основном граждане сообщали об их отсутствии в списках избирателей, конфликтных ситуациях, возможной агитации, а также неоткрытии избирательного участка. По всем фактам полиция проводит проверку.

«В настоящее время на территории региона зафиксировано 30 сообщений, связанных с избирательным процессом», – проинформировали в полиции.

Так, в Волновахском районе не начал работу один избирательный участок, председатель которого отказался открывать помещение для голосования из-за невыплаты денег. По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 157 «Воспрепятствование осуществлению избирательного права» Уголовного кодекса Украины.

В Торецкое и Дружковское отделения полиции поступили сообщения о возможной агитации в пользу одного из кандидатов в президенты.

«В настоящее время полицейские проверяют каждый факт и призывают граждан соблюдать законодательство», – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, на избирательный участок в поселке Лебединское (Волновахский район, Донецкая обл.), который единственный не открылся в Украине, не явились члены комиссии. По факту не открытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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