Находился вне службы: На Донетчине полицейский наехал на женщину. Новости

В Донецкой области сотрудник Добропольского отделения полиции совершил наезд на жительницу 1980 года рождения. По факту ДТП открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Полиции информацию об аварии сообщили врачи скорой медицинской помощи. Происшествие произошло 18 апреля. «Инспекция по личному составу областного главка полиции выяснила, что в момент совершения ДТП полицейский находился вне службы и двигался домой на гражданском авто», – говорится в сообщении.

Потерпевшая была доставлена ​​с переломом и травмами в больницу. Экспресс-тест водителя на содержание алкоголя в крови, проведенный на месте, показал нулевой результат.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований. «Полиция Донецкой области, в свою очередь, предоставляет всю необходимую помощь, чтобы следственные действия были выполнены объективно и всесторонне», – подытожили в полиции.