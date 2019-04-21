Омбудсмен не заметила нарушений при голосовании военных. Новости

Голосование военнослужащих на специальных участках проходит без нарушений. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова во время брифинга в Киеве, передает УНН.
«Никаких нарушений, поэтому думаем, что свободно волеизъявление проходит наших военнослужащих», – отметила Денисова.
По ее словам, всего специальных дополнительных избирательных участков для голосования военнослужащих в Украине создано 80, офис Омбудсмена проверил 10 из 12 запланированных к проверке.
При этом она добавила, что пока нет сообщений о том, что кто-то из военнослужащих не может проголосовать.
Как сообщалось ранее, в зоне ООС на 12:00 проголосовало 52% избирателей.
Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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