Ситуация в пунктах пропуска днем 21 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 21 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Елена: «11:04. Горловка в сторону Бахмута машин 20 перед старым КПП и машин 20 перед самим КПП. Пеших до 100 человек»;
- Елена: «11:28. На ДНР в сторону Горловки машин 20, пешей нет»;
- Елена: «11:44. На "нулевом" украинском в сторону Бахмута машин 20. В Майорске украинский – пусто»;
- Валерий: «12:23. Горловка, первый пост 10 авто».
КПВВ «Марьинка»:
- Анна: «11:41. "Каргилл" в Донецк: штук 50, из Донецка никого»;
- Марина: «13:05. "Каргилл" в Украину – пусто»;
- Андрей: «14:17. Выезд в Курахово из Донецка было машин 20, но очередь едет крайне медленно. Украинский – 15 минут».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Василий: «10:53. В Еленовке в Украину одна протяжна 10:10, но работают спустя рукава, стою 40 минут»;
- Анна: «12:12. Еленовка в Украину. Машин 65-70. Льготная – 5 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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