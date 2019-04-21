Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Ситуация в пунктах пропуска днем 21 апреля. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Ситуация в пунктах пропуска днем 21 апреля

ДН

21.04.19 14:49dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • Елена: «11:04. Горловка в сторону Бахмута машин 20 перед старым КПП и машин 20 перед самим КПП. Пеших до 100 человек»;
  • Елена: «11:28. На ДНР в сторону Горловки машин 20, пешей нет»;
  • Елена: «11:44. На "нулевом" украинском в сторону Бахмута машин 20. В Майорске украинский – пусто»;
  • Валерий: «12:23. Горловка, первый пост 10 авто».

КПВВ «Марьинка»:

  • Анна: «11:41. "Каргилл" в Донецк: штук 50, из Донецка никого»;
  • Марина: «13:05. "Каргилл" в Украину – пусто»;
  • Андрей: «14:17. Выезд в Курахово из Донецка было машин 20, но очередь едет крайне медленно. Украинский – 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Василий: «10:53. В Еленовке в Украину одна протяжна 10:10, но работают спустя рукава, стою 40 минут»;
  • Анна: «12:12. Еленовка в Украину. Машин 65-70. Льготная – 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также:

Комментарии