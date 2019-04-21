Ситуация в пунктах пропуска днем 21 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Елена: «11:04. Горловка в сторону Бахмута машин 20 перед старым КПП и машин 20 перед самим КПП. Пеших до 100 человек»;

Елена: «11:28. На ДНР в сторону Горловки машин 20, пешей нет»;

Елена: «11:44. На "нулевом" украинском в сторону Бахмута машин 20. В Майорске украинский – пусто»;

Валерий: «12:23. Горловка, первый пост 10 авто».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «11:41. "Каргилл" в Донецк: штук 50, из Донецка никого»;

Марина: «13:05. "Каргилл" в Украину – пусто»;

Андрей: «14:17. Выезд в Курахово из Донецка было машин 20, но очередь едет крайне медленно. Украинский – 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое»:

Василий: «10:53. В Еленовке в Украину одна протяжна 10:10, но работают спустя рукава, стою 40 минут»;

Анна: «12:12. Еленовка в Украину. Машин 65-70. Льготная – 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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