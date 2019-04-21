Объявлены подозрения по 29 уголовным производствам, которые связаны с избирательным процессом в первом туре, – Князев. Новости

Следователи Нацполиции занимаются 144 уголовными производствами, которые связаны с избирательным процессом во время первого тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, рассказал глава ведомства Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В 29 уголовных производствах объявлены подозрения. Еще 20 уголовных производств направлены в суд, то есть по ним расследования закончены», – отметил Князев.

Он добавил, что во время первого тура выборов полицейские составили 820 административных протоколов. В частности, 567 административных протоколов направлены в суд, еще по 245 уже приняты решения.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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