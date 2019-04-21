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Информация о минировании избирательного участка на Донетчине не подтвердилась, – полиция. Новости

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Информация о минировании избирательного участка на Донетчине не подтвердилась, – полиция

21.04.19 15:13dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Информация о минировании избирательного участка в Волновахе (Донецкая обл.) не подтвердилась. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 12:27 аноним сообщил на «102» о том, что здание школы № 7, где расположен избирательный участок, заминировано. Полиция и ГСЧС провели проверку помещения и территории школы. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции, руководство полиции, работники ГСЧС, взрывотехническая и кинологическая служба областного главка. Из помещения школы, где расположен избирательный участок, были эвакуированы члены избирательного участка и жители, которые пришли проголосовать. Квадрат был окружен, чтобы обезопасить прохожих. По состоянию на 13:05 избирательный участок возобновил работу», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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