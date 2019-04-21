Не только выборы: Как в Мариуполе празднуют Вербное воскресение (Фото). Новости

Сегодня, 21 апреля, не только проходит второй тур выборов президента Украины, но также и празднуется Вербное воскресенье. Отмечают его и в Мариуполе.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», первыми праздничную ноту, как обычно, уловили продавцы. Верба в столице Приазовья продается всюду еще с субботы– возле цветочных киосков, возле храмов, просто на улицах.

Простенькая (обычная) верба продается по цене от 1 до 10 грн за веточку, чем длиннее веточка, чем крупнее и пушистее почки – тем выше цена. Букет из вербы без изысков можно купить за 15-20 грн.

Горожане охотно покупают и вербу декоративную – самая дешевая стоит 15 грн за ветку, и, естественно, чем длиннее верба, тем больше стоимость.

Есть в продаже и вера, больше похожая на небольшие деревья – от 50 до 60 грн за ветку.

Вербные букеты нередко украшены дополнительно цветами и лентами – от 30 до 50 грн за букет.

Кому-то обилие разложенной на продажу вербы нравится, кому-то – нет. Последних больше. «Бедные деревья! Их безжалостно обламывают, а потом много веток выбрасывается, потому что не продается», – с сожалением говорят прохожие. Многие из чувства протеста против такого варварского отношения к Природе вербу не покупают. Однако таких единицы. В основном же, и сожалеющие, и их антиподы покупают хрупкие ветки и букеты и спешат к храму.

Сегодня над городом с раннего утра разливается переливчатый колокольный звон, созывая на праздничное богослужение. В Свято-Троицком храме литургия, посвященная «Входу Господнему в Иерусалим» началась в 6 часов. Священнослужитель призвал прихожан помолиться за здоровье, за своих родных и близких, за мир. После службы началось окропление вербы святой водой.