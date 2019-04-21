Как голосовали военные в госпитале в Мариуполе (Фото). Новости

На Приазовье военнослужащие Объединенных сил проявляют высокую активность при голосовании на специальных избирательных участках. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

На специальном избирательном участке в ближайшем к передовым позициям 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе военнослужащие отличились особой активностью. Еще до восьми часов утра перед контрольно-пропускным пунктом заведения образовалась очередь из сотен желающих отдать свой голос за избранного каждым из них кандидата в президенты страны.

По словам членов избирательной комиссии, во время первого тура выборов наблюдалась не менее гражданская активность закрепленных за участком защитников государства. Тогда уже двенадцать часов дня полностью проголосовали все военные и пациенты госпиталя. На этот раз динамика голосования весьма похожа на предыдущую.

Как сообщалось ранее, в зоне ООС на 12:00 проголосовало 52% избирателей.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.

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