Денисова рассказала о зафиксированных нарушениях на выборах. Новости

Представители офиса уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой проводят проверки соблюдения избирательных прав украинцев на избирательных участках (в том числе – на расположенных в местах лишения свободы) и уже зафиксировали ряд нарушений. Об этом Денисова проинформировала на брифинге, сообщает «Укринформ».

«Из 35 участков, которые мы проверили, на 23-х есть нарушение прав человека: на 12 – касательно доступа лиц с инвалидностью, в 11 участках – несвоевременное открытие участка, на 40-50 минут была задержка, недостаточное количество кабинок для тайного голосования и еще отсутствие достаточного количества, как предусмотрено законом о выборах Президента, ящиков», – сказала Денисова.

По ее словам, офис омбудсмена планирует в течение этого дня проверить 87 участков в местах лишения свободы, пока удалось побывать в 36 таких учреждениях в 15 областях. Там также выявлены проблемы.

Сама Денисова сегодня, как и 31 марта, провела мониторинг соблюдения избирательных прав в Киевском следственном изоляторе во время проведения второго тура выборов президента Украины и увидела, что администрация учреждения не приняла меры по реагированию на наиболее весомое нарушение, выявленное во время предыдущего визита, – при наличии одного специального участка, голосование снова проходило на трех разных площадках.

Всего в адрес омбудсмана в течение дня поступило 46 сообщений о нарушениях избирательных прав граждан.

Читайте также: