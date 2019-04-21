В полицию поступило более 430 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Новости

В полицию поступило более 430 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. По двум фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, по состоянию на 13:00 в подразделения полиции поступило 431 сообщение, связанное с выборами.

«По каждому факту проводится проверка. По двум фактам – в Киеве и Запорожской области – сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебные расследования начаты по ч. 1 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины», – сообщил Фацевич.

В пресс-службе также проинформировали, что больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Александр Фацевич отметил, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 64 факта, фотографированием бюллетеней – 22, угрозой физической расправы и подкупом избирателей – по 2 факта. Также зафиксирован один факт попытки выноса бюллетеня с избирательного участка.