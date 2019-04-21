Выборы: На Донетчине сформировали состав последней участковой избирательной комиссии. Новости

По состоянию на 14:00 окружная избирательная комиссия № 60 сформировала состав участковой избирательной комиссии № 140379. Члены комиссии приняли присягу, получили печать, бюллетени и всю необходимую документацию. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Члены ОИК № 60 проголосовала за получение полномочий членами УИК № 140379.

«Члены комиссии уже получили списки избирателей, протоколы и бюллетени. По представлению председателя состав участка составляет 9 человек. Мы работали активно чтобы сформировать состав комиссии и почти сутки искали этих людей», – рассказал в председатель ОИК № 60 Виталий Барановский.

Сейчас члены УИК едут из Волновахи в Лебединское, чтобы начать избирательный процесс на участке.

Как сообщалось ранее, на избирательный участок в поселке Лебединское (Волновахский район, Донецкая обл.), который единственный не открылся в Украине, не явились члены комиссии. По факту неоткрытия избирательного участка полицейские Волновахи (Донецкая обл.) начали уголовное производство.

Напомним, в Украине стартовал второй тур президентских выборов.