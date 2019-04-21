Новоизбранный президент Украины должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента, – Яценюк. Новости

Новоизбранный президент Украины должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента. Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии.

«Никто с курса Украины в Европейский Союз, в НАТО, к нашей национальной самоидентификации не сойдет. А те, которые пробовали это сделать, тех сегодня нет в Украине и не будет», – сказал политик во время общения с журналистами после голосования во втором туре президентских выборов сегодня, 21 апреля.

Он подчеркнул, что нынешние выборы – уже третьи демократические выборы в Украине после Революции Достоинства: «Это является ярким свидетельством того, что Украина – действительно демократическое государство. Люди могут прийти, сделать выбор и их выбор будет честно посчитан».

«После избрания президента Украины, кто бы им ни стал, у него будет большая степень ответственности за будущее страны. Вызовы никуда не делись. Те проблемы, которые есть в Украине, они были вчера и они будут завтра. Только есть одна большая разница – со "вчера" надо сделать очень серьезные выводы. И следствием этих выводов должны быть быстрые качественные действия для успеха страны. Независимо от того, кто выиграет», – сказал Яценюк.

Новоизбранный президент, подчеркнул политик, должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента, «и доказать, что должность главы украинского государства – это высокая ответственность, переживания за судьбу страны и конкретные действия для решения проблем каждого человека».

После президентских выборов, напомнил он, в октябре этого года состоятся очередные парламентские выборы: «И это будет еще один чрезвычайно важный шаг не только к упрочению демократии, но и к тому, какая будет парламентская коалиция, каким будет правительство Украины, и как новая парламентская коалиция, новое правительство и новоизбранный президент, кто бы им ни был, будут двигать страну вперед».

До проведения парламентских выборов важным будет сотрудничество новоизбранного президента с действующим правительством и парламентом: «После сегодняшнего праздника демократии завтра будет обыденность – тяжелая работа на благо украинского государства».

«Президент – это самая высокая должность в Украине, но правительство и парламент – отдельны от президента. И воля народа Украины будет отражена как на президентских, так и на парламентских выборах. Не президент принимает законы. Но он должен продемонстрировать свою повестку дня. Как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху», – сказал он.

Президент, отметил Арсений Яценюк, – это «человек, который ведет нацию вперед, демонстрирует политическую волю; это человек, который умеет убеждать и доказывать, что его убеждения, его шаги, его решения правильные для страны. И еще надо уметь это доказать».

«Время дебатов завершилось. Мы теперь можем говорить только о национальных приоритетах. Я, к сожалению, не услышал конкретики о том, что делать следующие пять лет. И надеюсь, что после президентских выборов мы услышим очень четкие позиции новоизбранного президента страны, кто бы им ни был, какие конкретные шаги он будет делать в следующие 100 дней и 5 лет. Он должен достойно отработать – не на себя, а на украинское государство», – сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, какими должны быть главные цели президента, Арсений Яценюк подчеркнул, что они прописаны в Конституции: президент отвечает за национальную безопасность, украинский армию, баланс власти в стране, внешнюю политику: «Президент отвечает вообще за будущее Украины. Это визионер. Это человек, который является олицетворением украинского государства внутри страны и на мировой арене».

«Президент должен реализовывать Конституцию. А в Конституции четко указано, что наш курс – на Европейский Союз и на НАТО», – подчеркнул он.

Политик отметил, что президент должен наконец завершить судебную реформу.

«Ключевое, что должен сделать новоизбранный президент – возвращение территорий Украины и освобождение Украины от российской военной агрессии. Это самая сложная задача для новоизбранного президента», – подчеркнул Арсений Яценюк.