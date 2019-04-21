На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Луганской области. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00, в Луганской области проголосовали 45,05% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.
На Луганщине ориентировочное число избирателей – 534 287 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 531 тыс. 414 чел.
По состоянию на 15:00 наиболее активно жители голосуют в Северодонецке, Кадиевке (ранее Стаханов), которые входят в состав Территориального избирательного округа № 106, а также в ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района.
Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Луганской области проголосовало 45,05% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 56,79%).
Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 11:00
Явка на 15:00
Луганская область
536
534 287
22,71%
45,05%
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
7
9 669
22,08%
40,75%
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
74
101 884
23,63%
48,18%
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
63
104 180
22,59%
43,03%
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
42
65 783
20,44%
43,16%
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
200
146 333
26,29%
48,79%
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
150
106 438
18,50%
40,43%
В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».
Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 185 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,22%. В Донецкой области поступили данные по 11 территориальным избирательным округам из 12-ти, на 15:00 явка в регионе составляет 45,01%.
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