На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Луганской области. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00, в Луганской области проголосовали 45,05% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

На Луганщине ориентировочное число избирателей – 534 287 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 531 тыс. 414 чел.

По состоянию на 15:00 наиболее активно жители голосуют в Северодонецке, Кадиевке (ранее Стаханов), которые входят в состав Территориального избирательного округа № 106, а также в ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района.

Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Луганской области проголосовало 45,05% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 56,79%).

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 15:00

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО Всего участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 11:00 Явка на 15:00 Луганская область 536 534 287 22,71% 45,05% ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 7 9 669 22,08% 40,75% ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 74 101 884 23,63% 48,18% ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 63 104 180 22,59% 43,03% ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 42 65 783 20,44% 43,16% ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 200 146 333 26,29% 48,79% ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 150 106 438 18,50% 40,43%

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 185 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,22%. В Донецкой области поступили данные по 11 территориальным избирательным округам из 12-ти, на 15:00 явка в регионе составляет 45,01%.

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