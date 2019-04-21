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На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Луганской области. Новости

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Луганская область

На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Луганской области

ДН

21.04.19 16:22dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00, в Луганской области проголосовали 45,05% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

На Луганщине ориентировочное число избирателей – 534 287 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 531 тыс. 414 чел.

По состоянию на 15:00 наиболее активно жители голосуют в Северодонецке, Кадиевке (ранее Стаханов), которые входят в состав Территориального избирательного округа № 106, а также в ТИО № 113 –  Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района.

Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Луганской области проголосовало 45,05% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 56,79%).

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 11:00

Явка на 15:00

Луганская область 

536

534 287

22,71%

45,05%

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

7

9 669

22,08%

40,75%

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

74

101 884

23,63%

48,18%

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

63

104 180

22,59%

43,03%

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

42

65 783

20,44%

43,16%

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

200

146 333

26,29%

48,79%

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

150

106 438

18,50%

40,43%

 

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 185 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,22%. В Донецкой области поступили данные по 11 территориальным избирательным округам из 12-ти, на 15:00 явка в регионе составляет 45,01%.

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