Femen, охрана и супруги: Как во втором туре голосовали кандидаты и первые лица страны (Видео). Новости

Сегодня, 21 апреля, оба претендента на кресло президента Украины проголосовали в первой половине дня.

Владимир Зеленский, с супругой и в окружении охраны, на участке появляется в 11:00. Встречают кандидата десятки журналистов, телекамеры и активистка немного подзабытого всеми движения Femen («Фемен»).

Зеленский быстро проходит внутрь. Получает бюллетень, делает селфи с членами комиссии. Проголосовать первой позволяет жене. Сам на камеру показывает уже заполненный бюллетень, за что получает порцию нареканий и напоминание, что за демонстрацию заполненного бюллетеня законодательно предусмотрен штраф.

«И я не показал, никто не видел… А вообще всех с Вербным воскресеньем, всех с хорошим настроением. Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины, честного выбора. Мы объединили Украину», – сказал Зеленский.

Петр Порошенко на участок пришел в полдень, сразу после праздничной службы в Михайловском соборе. С женой, детьми и внуками. Хотя вчера через соцсети призвал всех прийти на голосование в вышиванках – сам был в белой рубашке и пиджаке.

Действующий президент говорит, что сегодня помолился за будущее Украины. Надеется, что избиратели тоже будут голосовать за будущее – не эмоциями, а разумом.

«Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, для того, чтобы не был остановлен наш прогресс в европейской и в евроатлантической интеграции. Мы точно этого никому не позволим», – обратился Петр Порошенко.

Из избирательного участка он выходит под аплодисменты присутствующих.

Проголосовали уже и иные ведущие политики страны.

Арсений Яценюк на избирательный участок также пришел вместе с женой. Объясняет, что если в первом туре до последнего колебался, – на этот раз никакого сомнения не было. Яценюк отметил, что кто бы ни стал президентом – путь в Европу и НАТО неизменен.

«После президентских выборов у нас будут очередные парламентские выборы, которые назначены на октябрь 2019 года. Будут новая парламентская коалиция, новое правительство и новоизбранный президент (кто бы им ни был) – и они будут двигать страну вперед. Поэтому после сегодняшнего праздника демократии завтра будет обыденность – тяжелая работа на благо украинского государства», – сказал Яценюк.

Свой выбор сделал и второй президент Украины Леонид Кучма. Говорит, что новому президенту не позавидуешь, ведь поднимать страну в состоянии войны трудно. «Главное – быть честным и порядочным перед своим народом. И действительно, дай Господи Боже, чтобы он с этого пути не свернул», – прокомментировал Кучма.

Премьер-министр Владимир Гройсман голосовал на малой родине в Виннице. На участок пришел вместе с супругой. Пожелал украинцам счастливого будущего и оправдания надежд. «Глубоко убежден в том, что выборы пройдут по высоким демократическим стандартам, и украинцы выберут сегодня будущее», – отметил он.