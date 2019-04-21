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На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области. Новости

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На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области

ДН

21.04.19 17:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

В Донецкой области ориентировочное число избирателей составляет 1 млн 435 тыс. 289 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 1 млн 424 тыс. 364 чел. Сформированы 12 территориальных избирательных округов, 1 211 избирательных участков.

По состоянию на 15:00 наиболее активно голосуют в Краматорске (ТИО № 48), в Мариуполе ( ТИО № 57 и 58), Бахмуте (ТИО № 46), в Доброполье, Мирнограде, Покровске (ТИО № 50) и в ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь).

Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,31% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 59,47%).

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 11:00

Явка на 15:00

Донецкая область

1 211

1 435 289

20,89%

44,82%

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

38

43 667

20,2%

40,53%

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

163

151 218

22,39%

45,52%

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

114

133 504

20,28%

44,15%

ТИО № 48 – город Краматорск

92

148 000

21,44%

46,85%

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

126

144 319

20,54%

43,13%

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район

115

153 561

21,78%

45,98%

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

2 (пгт Зайцево)

2 681

6,82%

12,83%

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

56

63 471

18,52%

38,87%

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

117

162 771

20,97%

46,10%

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

98

156 658

19,57%

47,29%

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

159

153 570

20,26%

42,59%

ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

131

121 869

22,50%

46,08%

 

В ЦИК акцентируют, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 198 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,27%.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на 15:00 явка в ходе второго тура выборов президента Украины составила 45,05%.

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