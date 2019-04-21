На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.
В Донецкой области ориентировочное число избирателей составляет 1 млн 435 тыс. 289 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 1 млн 424 тыс. 364 чел. Сформированы 12 территориальных избирательных округов, 1 211 избирательных участков.
По состоянию на 15:00 наиболее активно голосуют в Краматорске (ТИО № 48), в Мариуполе ( ТИО № 57 и 58), Бахмуте (ТИО № 46), в Доброполье, Мирнограде, Покровске (ТИО № 50) и в ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь).
Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,31% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 59,47%).
Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 11:00
Явка на 15:00
Донецкая область
1 211
1 435 289
20,89%
44,82%
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
38
43 667
20,2%
40,53%
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
163
151 218
22,39%
45,52%
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
114
133 504
20,28%
44,15%
ТИО № 48 – город Краматорск
92
148 000
21,44%
46,85%
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
126
144 319
20,54%
43,13%
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район
115
153 561
21,78%
45,98%
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
2 (пгт Зайцево)
2 681
6,82%
12,83%
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
56
63 471
18,52%
38,87%
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
117
162 771
20,97%
46,10%
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
98
156 658
19,57%
47,29%
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
159
153 570
20,26%
42,59%
ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
131
121 869
22,50%
46,08%
В ЦИК акцентируют, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».
Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 198 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,27%.
Как сообщалось ранее, в Луганской области на 15:00 явка в ходе второго тура выборов президента Украины составила 45,05%.
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