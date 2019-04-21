На 15:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

В Донецкой области ориентировочное число избирателей составляет 1 млн 435 тыс. 289 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 1 млн 424 тыс. 364 чел. Сформированы 12 территориальных избирательных округов, 1 211 избирательных участков.

По состоянию на 15:00 наиболее активно голосуют в Краматорске (ТИО № 48), в Мариуполе ( ТИО № 57 и 58), Бахмуте (ТИО № 46), в Доброполье, Мирнограде, Покровске (ТИО № 50) и в ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь).

Отметим, что в первом туре президентских выборов 31 марта на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,31% избирателей (по итогу всего дня голосования явка составила 59,47%).

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 15:00

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО Всего участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 11:00 Явка на 15:00 Донецкая область 1 211 1 435 289 20,89% 44,82% ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 38 43 667 20,2% 40,53% ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 163 151 218 22,39% 45,52% ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 114 133 504 20,28% 44,15% ТИО № 48 – город Краматорск 92 148 000 21,44% 46,85% ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 126 144 319 20,54% 43,13% ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район 115 153 561 21,78% 45,98% ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 2 (пгт Зайцево) 2 681 6,82% 12,83% ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 56 63 471 18,52% 38,87% ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 117 162 771 20,97% 46,10% ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 98 156 658 19,57% 47,29% ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 159 153 570 20,26% 42,59% ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 131 121 869 22,50% 46,08%

В ЦИК акцентируют, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 198 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 15:00 промежуточная явка по стране составляет 45,27%.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на 15:00 явка в ходе второго тура выборов президента Украины составила 45,05%.

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